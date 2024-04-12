祖高爾：盧頓係藍月鬥皇馬前最佳陪練

儘管懷着對盧頓球隊最大的敬意，我認為哥迪奧拿不能在兩場歐聯8強對皇家馬德里的比賽之間，找到比今仗更好的比賽了。

曼城在周中歐聯作客面對全歐洲最佳的球隊之一，一共攻入3球，所以我很擔心盧頓今場的防守。

我很高興在現在觀看了上周曼城對水晶宮的比賽，正如我預測，曼城輕鬆贏波。儘管最後失了兩球，曼城仍然完全主宰比賽，並隨時決定他們甚麼時候想停放慢節奏，甚麼時候加大進攻壓力。

哥迪奧拿唯一會擔心的是曼城今季的失球數字。他們之前對此可能嗤之以鼻，但今季的失波，令他們的落敗場數已比對上4季聯賽的每一季更多，而且失多3球的話，便會超越近4季最多的單季失球紀錄。對此我歸咎於幾個因素，首先是傷病的情況，令他們幾乎整季都無法穩定地派出固定的正選後防，另外其他球隊也逐漸找到攻破其後防線的方法。然而，他們仍能不斷贏得比賽，可見上升的失球數字並沒帶來任何影響，我們都知曼城有能力靠強大攻力致勝。

哥迪奧拿在兼容奇雲迪布尼和菲爾科頓的同時，仍然發揮他們最大優勢。菲爾科頓長期以來一直被視為奇雲迪布尼的接班人，儘管迪布尼復出後仍然有難以置信的表現，但今季科頓仍被視為球隊的核心人物，這證明了他有多棒。

曼城將緊緊抓住本周末率先踢比賽的機會，用1場勝利向另外兩支爭冠對手施加壓力。

正如我所言，曼城會很高興這場遇上的比賽對手是盧頓，我也不對盧頓寄予厚望。儘管他們在上一場對般尼茅夫的比賽中，取得近11場英超的首勝，但今仗到訪應屆冠軍的主場是兩碼子的事情。

我認為盧頓隊會採用低位防守，甚至在比賽中形成5-5-0陣式，並試圖在反擊中打擊曼城。我們在今季中已經看到許多球隊，嘗試通過死球攻勢威脅對手防線，而盧頓是今季英超頭槌入球第2多的球隊。

然而，正如我幾周前在一篇文章中提到的，曼城本賽季只在死球中失了兩球，因此憑藉球隊出色的死球防守能力，又奪走了盧頓一個有用的進攻武器。

總括來說，盧頓的情況並不樂觀，我預測曼城會取得一場令人信服的大勝。