快過世錦賽時間　何詩蓓力壓列迪姬奪熱身賽第2金

香港超級飛魚何詩蓓（Siobhan）在美國聖安東尼奧TYR Pro Swim Series續顯強勢，周六以應屆世錦賽冠軍身份出戰個人強項女子200米自由泳決賽，游出比世錦賽更快的時間，力挫美國名將列迪姬，收穫今站賽事的第二面金牌。

日前已掛上100米自由泳金牌的何詩蓓，今天在200米自由泳項目亮相，初賽游出1分58秒49以總成績第3名躋晉級決賽，這位今年歷史性在世錦賽贏得此項金牌的香港體壇「女神」，在晚上的決賽與強敵正面交鋒，當中包括擁有7面奧運金牌的美國超級飛魚列迪姬及近年冒起的美國新星佩羅絲姬；何詩蓓在決賽起跳後已一直領先，以26秒95率先完成頭50米，是眾將中唯一游出27秒內的泳手，繼而在100米更以追近世界紀錄航線的55秒78完成，然而最後50米勁敵列迪姬發力狂追，二人鬥得激烈，最終何詩蓓搶先衝線以1分54秒52奪冠，這個時間比起她今年2月在世錦賽奪冠的時間更快(1分54秒89)，而列迪姬以0.45秒之差僅負，以1分54秒97屈居亞席，這是她今季在200自游出的最佳時間。佩羅絲姬亦以個人最佳時間1分56秒99獲得季席。

Siobhan早前完成了4星期的高原訓練，今站已獲得「雙冠」，可見訓練成效，並為7月的巴黎奧運注下強心針，她除了在個人強項的100自及200自獲奧運資格外，50自、400自及100蛙都同樣取得奧運入場券。在聖安東尼奧泳賽煞科日，她將出戰女子50米自由泳，爭取再袋獎牌。