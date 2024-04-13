傅家俊世桌外淘汰杜赫迪　尾局試轟147

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）周六在世界桌球錦標賽外圍賽，以10比6擊敗97年世界冠軍杜赫迪，迎來兩連勝，距離爭取6年來首踏這個夢劇院再近一步。

Marco上一次克魯斯堡劇院爭逐世錦賽正賽已是2018年，過去幾年因為眼疾及疫情令他未能再闖這個桌球壇聖殿。今天他與杜赫迪在外圍賽爭逐激烈，雙方互有領先直至6比6平手，繼而曾贏得三個排名賽冠軍的傅家俊連番「起迫」，分別轟出97、136及61度，將比數拉開至9比6，而狀態不俗的Marco愈戰愈勇，更在最後一局試圖挑戰一桿147，可惜只差兩個紅波，最終以一Cue104奠定勝局，下仗將遇上伊朗「一哥」華法爾，此仗將是他爭取入正賽的考驗。

傅家俊賽後坦言：「Ken(杜赫迪)跟我是老朋友，也是老對手，自我第一次成為職業球員以來，我就一直與他比賽，他是一位出色的球員，你不會想像到他與20年前一樣，但他在枱上仍然那麽優雅，比賽看起來很漂亮，能夠跟他比賽總是很好，有點像疫情後的重聚。」

Marco續稱渴望可以再入正賽：「能夠在克魯斯堡比賽，一直是每個人的榮譽及夢想，我很想念在那裡比賽，我需要在此贏得四場比賽才能到達那裡，我已經贏了兩場，這會變得更加困難，但我開始享受打波的樂趣，這是最重要的。」傅家俊坦言期待與華法爾的比併，並表示對手是一位攻擊型而且速度快的球手。