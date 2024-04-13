英超早場　紐卡素熱刺火力大比併

英超早場大戰，有「喜鵲」紐卡素主場對熱刺嘅火力對決。熱刺上輪成功重返前4位置，為保歐聯參賽資格，餘下每仗都當決賽咁搏到盡；回勇嘅「喜鵲」亦想搶奪歐洲賽席位，兩隊踢法進取兼戰意高昂，今場勢必全力駁火，大有機會演入球騷，3.5球入球大放心捧場。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

紐卡素今季長期受傷患困擾，不過多位核心復出後成績有明顯好轉，近3場聯賽2勝1和，瑞典射手阿歷山大伊沙克近期腳風極順，近3仗入3球，將會成為熱刺心腹大患。紐卡素近5場主場入14球，喺聖占士公園球場凌厲氣勢下，球員踢得特別主動，今仗可望乘勇繼續搶攻。

另邊廂，熱刺踢法同樣極具侵略性，澳洲籍領隊普斯迪高路堅持主攻踢法，要求球員喺任何環境都要逼搶同進攻，冒險嘅戰術令入波多之餘，失球亦都唔少，對上6場聯賽作客入11球失12球，製造唔少大手交易賽果。「全攻型」嘅熱刺近年對親紐卡素例必踢得燦爛，近6次交手5次總入球開4球或以上，上季作客聖占士公園就曾慘輸1比6，今季首循環主場就贏番4比1，鬥攻係兩隊特性，再開3.5球入球大機會極濃。

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