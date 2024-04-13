轉會專家爆料　阿仙奴加入爭奪「新伊巴」

阿仙奴計劃今夏簽入1位「9號」射手，根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，兵工廠已經留意士砵亭前鋒基奧基尼斯一段時間，準備出手收購，必要時可能出售尼基迪亞籌集資金。

阿仙奴現時9號仔加比爾捷西斯比較擅長踢翼鋒，尼基迪亞不獲領隊阿迪達信任，甚至將中場夏維斯推前扮演「假9」角色，都唔畀呢位24歲英格蘭國腳踢正選。羅曼諾指兵工廠今夏簽入射手事在先行：「阿仙奴今季一直有觀察基奧基尼斯表現，非常欣賞佢，呢位瑞典國腳毀約金達1億歐元(約8.36億港元)，士砵亭只會接受同呢個數額相近嘅轉會費，並唔會隨便以5,000萬或6,000萬歐元出售佢，大家拭目以待睇下阿仙奴會點樣部署，當然佢哋仲有其他人選。」

現年25歲嘅基奧基尼斯今季葡超上陣26場入22球，如果計埋盃賽，更加係上陣42場入36球，因而有「新伊巴謙莫域」之稱，獲得多間大球會垂青，包括利物浦，士砵亭可以吊高來賣，將佢標價為1億歐元。

兵工廠要簽入呢位猛將，可能需要先出售現有球員，以免財政違規，據悉會方有意賣走尼基迪亞，希望從中收回5,000萬歐元(約4.18億港元)轉會費，紐卡素、熱刺有興趣接貨，但只會出3,500萬歐元(約2.9億港元)買佢，成為交易一大障礙。