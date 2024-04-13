港超聯　東方贏5球　贈晉峰聯賽10連敗

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（13日）在旺角大球場，由東方主場迎戰晉峰。東方憑巴科爾梅開二度，加上丹尼爾、馬高斯及巴拉克的入球，大勝5比0，「粉紅兵團」聯賽則錄得10連敗。

東方由葉鴻輝把關，丹尼爾、高素巴耶夫扼守中路，余在言、黃皓雋及馬希偉3名年輕球員，與巴科爾負責攻堅。「粉紅兵團」則派出6名外援，金賢昊、金相佑和文智星鎮守後防，梅田小太郎、奧迪加在中場掃蕩，入球重任落在李倫權身上。

實力佔優的東方，7分鐘已先開紀錄，丹尼爾接應余在言近門撞入。2分鐘後，余在言前場搶走對方腳下球，禁區頂順勢起腳但太正。東方之後控制大局，25分鐘高素巴耶夫後場傳入禁區，馬高斯門前控定再抽入。41分鐘東方再憑罰球攻勢建功，今次由巴科爾頭槌頂入，半場遙遙領先3球。

易邊後東方繼續佔據主動，54分鐘巴科爾禁區內被金賢昊剷跌，球證直指十二碼，前者親自操刀射入。贏到4比0的東方未收手，巴科爾、黃皓雋之後各自再有單刀機會，但同樣被龐焯熙出迎擋走。巴拉克70分鐘為東方再入多球，比賽尾段林樂賢一度遠射破網，但經VAR翻查後指犯規在先，晉峰慘食詐胡，最終東方維持贏5比0，順利重返勝軌。