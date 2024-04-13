港超聯　冠忠南區險勝9人標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（13日）大戰，冠忠南區於香港仔運動場地頭出擊，迎戰標準流浪。最終南區憑史提芬彭利拿完場前射入12碼贏1比0，擊敗有盧均宜和陳耀祖先後被逐的流浪。

兩軍繼周中「賽馬會菁英盃」4強戰後再碰頭，南區今場前線作出調整，積遜、李小恆及陳傲軒復任正選攻堅，佐佐木周於中場串聯，艾華及史提芬彭利拿先列後備；流浪派出5位日本外援，包括神田夢實與重返正選的岡本玲仁坐鎮中場，為箭頭上形洋介輸送彈藥。

佔主場之利的南區，開賽初段較為主動，5分鐘，李小恆中路推順後起腳斜出。流婆站穩陣腳後開始搶攻，13分鐘，神田夢實主射罰球未能命中目標。流浪戰至中段有林衍廷傷出，由杜國榆入替，43分鐘，流浪黃金機會，上形洋介射門，被伍瑋謙救出，劉智樂再加1腳，同樣未能攻破伍瑋謙十指關，兩隊半場互交白卷。

主隊換邊後繼續壓上，47分鐘，陳傲軒接應傳中頂高，60分鐘，佐佐木周禁區頂接應回傳勁射中柱彈出。眼看遲遲未能打開缺口，南區先後調入艾華及史提芬彭利拿加強攻力，流浪到78分鐘更有盧均宜兩黃一紅被逐，惟主隊狂攻下多次攻門都被陳冠燊擋出，滿以為賽和之際，球證補時階段觀看VAR後，確認陳耀祖禁區內犯手球，判罰12碼之餘並向陳耀祖判處紅牌，最終史提芬彭利拿操刀為球隊射成1比0完場。