3x3奧運資格賽　港籃6分僅荷蘭贏掌聲

香港男子3x3代表隊周六（13日）假維多利亞公園出戰「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」第2場比賽，面對世界排名第5、頭號種子荷蘭表現毫無懼色，最終在全員極力防守下以11：17告負。

周末吸引大批球迷入場，今場全場爆滿力撐港隊。香港隊由蔡龍德投進中距離先開紀錄，前3分鐘港隊拚命防守，僅落後1：2。其後荷蘭曾拉開至5：1，但港隊又有楊睿騏（Ricky）投進兩分球追近，之後楊瑞鴻和徐遠征亦有得分進帳，最後4分多鐘落後5：8。可惜港隊尾段體力下降，手感亦隨之冰冷，楊睿騏開球時更被對手偷球，一條龍入樽得分。不過這位效力香港金牛的港將再博得對手「u foul」，最後不負眾望投進兩記罰球，為港隊追至11：17完場。

身高1米81的楊睿騏面對平均身高1米97的荷蘭隊使盡渾身解數，收穫全隊最高5分，另加4記籃板。Ricky承認港隊體能無以為繼，錯失贏球機會：「我們體能下降，加上其他因素，對手的確經驗豐富，而我仍是3x3新手，仍在適應節奏中，絕對可以做得更好。」他衷心感謝球迷入場支持：「好多謝球迷，平時什麼都聽不到，今次聽到『We are Hong Kong』，內心好澎湃，多謝他們來維園支持我們，我們會盡力不會辜負他們的期望。」

說到香港3x3發展，Ricky表示舉辦奧運資格賽是重要的第一步：「之後就要更上一層樓，各方面都要努力。有機會爭下屆奧運的話，現在就要準備，隨時ready！」