港超聯　地區打吡！深水埗撼大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（14日）假深水埗運動場上演地區打吡，深水埗回師主場挑戰大埔。力爭積分榜中游位置的深水埗，誓要發揮地頭優勢全力搶分，至於進攻好手如雲的「綠戰士」，為緊追前列必定全力搶攻。（周日下午3時開賽）

早前於「賽馬會菁英盃」4強出局後，大埔上場找標準流浪出氣，以4比1大勝對手重返勝軌，主教練李志堅喜見球隊及時反彈：「好彩球隊冇受到盃賽出局影響，贏番場波可以保住希望。」今季聯賽首次鬥深水埗，「堅Sir」認為對手加入蘇沙及基奧後，人腳已有所不同，提醒球隊切勿輕敵：「對手近期一場龍一場蟲，如果調整得好，今場作客深水埗，我哋唔會容易打。」軍情方面，羅振庭仍有傷在身上陣成疑。

深水埗今季兩次在「賽馬會菁英盃」交手與大埔交手都落敗，主教練陳浩然就相信今次轉戰聯賽，球隊表現會有所提升：「聯賽同菁英盃冇得相提並論，因為雙方人腳都唔同，相信我哋喺聯賽表現會更好。」大埔前鋒盧卡斯腳風奇順，對此陳浩然表示會有特別部署：「除了要嘜實盧卡斯之外，大埔有唔少球員為佢輸送彈藥，所以我哋都要提防佢哋嘅中場。」「陳Sir」續指期待重返主場作賽，表示球隊肯定會加倍努力，為球迷而戰。