港超聯　傑志主場恭候均業北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（14日）在旺角大球場上演其中一場賽事，由傑志迎戰均業北區。「藍鳥」上場失分而回，為追趕榜首理文，今場一定力爭重返勝軌，不過首循環北區僅負2比3，實力不容小覷，相信兩隊今場繼續鬥得緊湊。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志上場不斷受壓下仍能賽和東方，暫代主教練金東進（Kim）承認力保1分實屬幸運，希望球員能夠盡快收拾心情，專心迎接對北區一仗：「東方防守好出色，入唔到波唔單純淨係球員問題。之後每一場對手都好惡啃，好似北區要留心佢哋防守反擊，兩名巴西前鋒同Jordan（林樂勤）都好有威脅。」好消息是前奧地利國腳恩查，今場能夠候命。

米基爾（Mika）亦指上場表現的確不理想，未能製造太多攻勢，但相信球隊能夠及時調整，對北區目標全取3分。Mika暫時在聯賽攻入10球，與其餘3名球員並列射手榜榜首，他笑言不會太刻意追求個人獎項：「我只係中場，同其他人相比，要兼顧更多傳波、防守工作，爭取入球有難度，對我嚟講更重要係幫球隊贏波。」

均業北區上場大勝深水埗4比1，終止4場不勝走勢，主教練梁志榮指球隊防守集中，沒有明顯犯錯，又希望一班華人球員，可以在進攻端延續出色表現：「最近先收起馬圖斯、肯迪，華人前鋒踢得唔失禮。除咗羅港威，朱偉鈞開齋之後開始建立信心，黃偉國無論正選、後備上陣都交足貨。」不過「細榮」坦言球隊發揮仍未太穩定，今場面對勁旅傑志會繼續以平常心應戰，盼能逐場進步。

中堅葉卓文今場對「藍鳥」可傷愈復出，他有信心能令對手再次失分：「傑志今場好大機會齊腳，希望我哋可以做到教練要求同部署，表現到畀人睇自身實力。」「卓文」又提到球隊季中簽入卡爾特納後，防守明顯有所改善：「同Tena踢左第3年，默契冇問題，佢有一定防守同用波能力，同埋可以加強陣容靈活性。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：2.羅梓駿 26.羅素 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：17.米基爾 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：8.伊高沙托尼 27.迪美路夫 89.恩查

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：2.張俊軒 5.卡爾特納 3.柏度 6.葉卓文 4.韋法頓

中場：11.肯迪 8.伊泰路 14.何振廷

前鋒：73.黃偉國 27.林樂勤