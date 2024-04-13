徐遠征3次入樽　3x3港籃憾負世界第10瑞士

香港男子隊周六（13日）晚於「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」小組第3場打出爭勝決心，面對世界排名第10的瑞士，除有徐遠征3次入樽，更有楊睿騏和楊瑞鴻轟入三分球，一度追成15：15，最終僅以19：21憾負，小組賽止步。今場徐遠征勇奪11分3籃板，楊瑞鴻緊隨其後得6分2籃板。

港隊是日表現出色，面對世界排名第5荷蘭隊以6分告負，今仗更只負世界第10的瑞士2分，楊瑞鴻賽後表示，港隊與世界水平拉近：「今仗大家做到賽前部署，阿征（徐遠征）更有幾次入樽增強士氣，賽果證明我們港隊與歐洲球隊實力差距不算太大，但好可惜最後未能為香港取得一勝，但總結賽事我們在各方面在強隊身上都學習很多。」阿楊表示這是自己離奧運最近的一次，期待港隊可以投放更多資源在3人籃球，未來參加更多大賽：「3人籃球在世界各地都開始流行，這更加是奧運項目，香港如能加以發展絕對是好事。」

周六賽事完成後，男女子4強亦已誕生，周日（14日）下午3時半起舉行女子4強賽，由匈牙利對阿塞拜疆，以及荷蘭對波蘭；男子4強則在4時30分起舉行由奧地利對新西蘭，以及拉脫維亞對荷蘭。至於男女子決賽將分別於5時35分及6時舉行，冠軍球隊將獲得奧運資格。（港台電視周日3：30pm起直播）