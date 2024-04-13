祖高爾：無懼艾馬利倒戈　阿仙奴照贏維拉

儘管今場主場作戰，但相信阿仙奴還是希望在歐聯對拜仁慕尼黑的兩回合比賽之間，踢一場如曼城對盧頓般較輕鬆的比賽。

兵工廠在周中的比賽遭逢近4場比賽以來首次失球，也是今年第1次單場失兩球，這已經佔了目前2024年失球總數的一半，足證其銅牆鐵壁的防守令人印象深刻。

雖然周中的最終戰果是正面的，但我認為該場比賽的風格及進程，相比結果更能打亂阿仙奴的前進節奏。我們沒有從比賽中，看到平時那支自由流暢及進攻行雲流水的的兵工廠，我很好奇想知道，這會否對他們周日對阿士東維拉的比賽造成任何影響。

儘管如此，這支阿仙奴仍然是一支擁有強大進攻的球隊，我們從其後備球員發揮的影響力便可見一斑。我看到很多人要求李安度杜沙特正選上陣，然而對領隊來說，在後備席上有一個他們知道可以在需要時改變比賽的球員，乃是相當重要的資產，而擔正的話卻得不到同樣的效果。另一邊廂，有時作為球員，當你知道自己每次後備入替時擁有改變比賽走向的能力，也會讓你興奮不已。

我懷疑阿迪達今仗沒有像哥迪奧拿般，輪換數名正選球員讓他們休息的本錢，皆因阿仙奴面對的對手維拉水平更高，所以我期待阿仙奴夫添應戰。除此之外，他們本周末比利物浦和曼城更晚比賽，這一點也對他們不利。作為球員，你總是希望自己的比賽先進行，從而在冠軍爭奪戰中佔據先機，反之如果對手先進行比賽並取得強勁成績，那麼只會增加壓力。考慮到利物浦和曼城本周末面對的對手，我認為他們能夠為兵工廠施加壓力。

本周我們已經看到與阿仙奴曾經有關係的前球員如哈利卡尼和基拿比等，都成功對阿仙奴帶來困擾，更在酋長球場入球。周日他們將迎來前領隊艾美利的到訪，這次阿仙奴希望不會再讓前度佔領上風。

毫無疑問艾美利渴望贏得這場比賽，他本人不得不承認在阿仙奴度過了一段不太愉快的時光，因此這種感覺，無疑會激勵他在對陣前東家的比賽中取得積極的成績。

維拉在周中也有歐協聯需要應付，儘管重要程度和歐聯不能相比，但正如我最近在賽前文章中提到的一點，他們究竟希望盡力爭聯賽前4，抑或嘗試取得歐洲賽場的榮譽，如何平衡兩邊戰線，將是他們最大的課題。

在一班有經驗的主力，如約翰麥甘尼及馬迪卡殊缺陣下，維拉近期在領先賓福特及韋斯咸的比賽下最後皆失分而回，因此在季尾階段能夠迎來他們的復出也是關鍵。

雖然維拉有力成為兵工廠的絆腳石，並為阿仙奴製造難題，但我仍看好阿仙奴能在主場順利取勝。