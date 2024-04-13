外流港將　斬獲中超處子球　周緣德助河南搶分

中超周六（13日）上演第6輪激戰，其中港將周緣德（Oli）第2次為河南酒祖杜康隊擔正，成功斬獲處子球，幫助球隊主場1比1賽和南通支雲。賽後談到取得首個入球，Oli似乎心情複雜，直言對球隊未能全取3分感失望，認為表現需要再改善。

繼上輪作客山東泰山之後，周緣德連續第2場獲正選上陣機會，這位港隊中堅沒有辜負教練團的信任。今場回師主場作賽，河南酒祖杜康隊上半場與南通支雲打成平手，換邊後56分鐘主隊前場罰球機會，納薩里奧傳入禁區造成混戰，周緣德起腳先被對手球員擋走不遠，之後他再補多腳省到人後入網，為主隊先拔頭籌，兼攻入中超首個入球。惟河南隊9分鐘後失守，最終被南通支雲逼和1比1，今季仍未打開勝利之門。

賽後接受訪問時，入球功臣Oli用流利普通話表達了複雜心情：「沒想到第2場（上陣）會入球，我覺得今天一定要拿3分，所以有點難過，我們進攻不怎麼樣，防守也太差了。」Oli認為球隊表現過去幾場表現其實不差：「我覺得這幾場我哋踢得還好，但就是沒有抓住入球機會，防守時可能不夠專心，這方面要進步。」