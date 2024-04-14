曼聯又失分！「代罪羔羊」加拿祖挑機坦哈格

曼聯近況持續低迷，周日(14日)凌晨英超作客般尼茅夫，兩度落後下逼和對手2比2，近4場聯賽不勝跌落第7位，莫講話爭歐聯入場卷，依家隨時歐洲賽資格都保唔住。今仗半場被換嘅阿歷真度加拿祖，賽後被領隊坦哈格指係漏洞所在，呢位阿根廷小將不甘做「代罪羔羊」，賽後連環Like批評坦哈格嘅言論，或重演「查頓辛祖事件」。

曼聯後防傷兵滿營，臨危受命嘅19歲中堅甘華拉16分鐘就出事，爭搶嗰陣跣低造就蘇蘭基輕鬆射入。31分鐘加拿祖右路傳中，般奴費南迪斯接應追成平手，點知5分鐘後又要落後，祖斯甸古華特無人看管下射入。曼聯半場換走回防不力嘅加拿祖，並喺65分鐘博到對方禁區內手球，般奴費南迪斯操刀射成2比2，最終兩隊各得1分。

坦哈格賽後分析今仗問題，直指右路係最大漏洞，矛頭直指加拿祖：「失第2球波，我哋右面出現大片空位，好明顯我哋要有人追纏古華特。」被問到呢個係咪加拿祖半場被換走原因，坦哈格表示：「我哋要修補右路，所以需要換人。」曼聯換人後防守確有起色，不過加拿祖對做「代罪羔羊」就顯然不滿，賽後更作出大反擊。

著名曼聯KOL馬克高比治，賽後喺社交網發文批評坦哈格，獲加拿祖連環派Like，貼文包括：「坦哈格賽後怪罪加拿祖...捉個19歲球員做代罪羔羊真係好肉酸，佢仲要係今季真係交到貨嘅球員，坦哈格明顯只係怕得罪嗰啲高薪球星。」加拿祖另一Like嘅貼就寫：「加拿祖係今季最佳球員之一，上半場佢踢得差，但篤佢出嚟鬧簡直係笑話！」據報加拿度見網上瘋傳呢次事件，佢已收回兩個Like。

今次事件令人諗起季初查頓辛祖事件，當時坦哈格公開批評查頓辛祖訓練態度唔好，結果被該英格蘭球星喺社交網反擊，指坦哈格係「大話精」，最終被坦哈格雪藏兼喺1月被借走。加拿祖今季一直深得坦哈格信任，今次「作反」唔知會唔會重蹈查頓辛祖覆轍。