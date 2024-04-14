曼城打破宿命　近2年首次「冇洛迪」贏波

周六(13日)晚英超，曼城收起「勝利男神」洛迪卡斯簡迪，主場仍然以5比1大勝盧頓，趁阿仙奴、利物浦遲1日比賽，暫時升上榜首。今仗亦係曼城自2022年10月之後，首次喺缺少呢位西班牙國腳情況下取得英超勝仗，既可以畀洛迪休息，留力周中歐聯8強次回合鬥皇馬，同時聯賽全取3分，可謂兩全其美。

開賽2分鐘，曼城就打開紀錄，艾寧夏蘭特凌空抽射，省中對手橋岡大樹，改變方向入波，官方當作烏龍波計算。「藍月亮」要等到下半場先至再入波，由高華錫勁射入網，其後謝利美杜古博到12碼，艾寧夏蘭特操刀射入，取得今季聯賽第20個入波。

雖然盧頓靠巴克里建功追番1球，但比賽末段，曼城再由謝利美杜古、加華度爾各自射入靚波，奠定5比1勝局。值得一提，加華度爾繼上歐聯8強首回合射入世界波後，今仗又遠射得手，呢位後衞突然成為曼城破門利器，嚟緊周四(18日)凌晨歐聯8強次回合主場再對皇馬，隨時又可以表演。

賽後曼城領隊哥迪奧拿表示，洛迪卡斯簡迪需要休息，所以收起佢，呢位中場季初停賽3場期間，曼城3戰輸晒，佢有份上陣嘅賽事，曼城已連續65場不敗，洛迪今仗缺陣，一度令人擔心「藍月亮」會輸波，幸好大步檻過。