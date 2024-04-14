港超聯　傑志主場恭候均業北區

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旺角大球場周日（14日）在舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由上場聯賽失分的傑志鬥均業北區。「藍鳥」派出恩查、基爾頓及陳俊樂組成中場鐵三角，伊高沙托尼及祖連奴於兩側製造威脅，助迪美路夫攻堅；客隊則派出柏度、卡爾特納及葉卓文鎮守中路，肯迪負責派牌，為林樂勤和羅港威創造突擊機會，馬圖斯先列後備。

傑志正選：

1 王振鵬 ［GK］

2 羅梓駿

5 艾里奧 ［C］

8 伊高沙托尼

10 基爾頓

15 羅拔圖

16 陳俊樂

27 迪美路夫

89 恩查

90 祖連奴

95 陳晉一

均業北區正選：

1 林駿杰 ［GK］

3 柏度

4 韋法頓

5 卡爾特納

6 葉卓文

8 伊泰路

9 羅港威

10 羅曉聰

11 肯迪

27 林樂勤 ［C］

94 韋健豪

傑志後備：

91 石皓心 ［GK］

4 查理史葛

17 米基爾

19 黃洋

26 羅素

28 鄭展龍

32 袁振謙

70 楊焯鈞

74 甘智健

96 馬斐

99 潘沛軒

均業北區後備：

16 張桂華 [GK]

2 張俊軒

7 馬圖斯

13 朱偉均

14 何振廷

17 周家樂

21 蘇啟浚

22 劉君正

47 王力威

73 黃偉國

75 李昀洛

77 何浚皓

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（14日）在旺角大球場上演其中一場賽事，由傑志迎戰均業北區。「藍鳥」上場失分而回，為追趕榜首理文，今場一定力爭重返勝軌，不過首循環北區僅負2比3，實力不容小覷，相信兩隊今場繼續鬥得緊湊。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志上場不斷受壓下仍能賽和東方，暫代主教練金東進（Kim）承認力保1分實屬幸運，希望球員能夠盡快收拾心情，專心迎接對北區一仗：「東方防守好出色，入唔到波唔單純淨係球員問題。之後每一場對手都好惡啃，好似北區要留心佢哋防守反擊，兩名巴西前鋒同Jordan（林樂勤）都好有威脅。」好消息是前奧地利國腳恩查，今場能夠候命。

米基爾（Mika）亦指上場表現的確不理想，未能製造太多攻勢，但相信球隊能夠及時調整，對北區目標全取3分。Mika暫時在聯賽攻入10球，與其餘3名球員並列射手榜榜首，他笑言不會太刻意追求個人獎項：「我只係中場，同其他人相比，要兼顧更多傳波、防守工作，爭取入球有難度，對我嚟講更重要係幫球隊贏波。」

均業北區上場大勝深水埗4比1，終止4場不勝走勢，主教練梁志榮指球隊防守集中，沒有明顯犯錯，又希望一班華人球員，可以在進攻端延續出色表現：「最近先收起馬圖斯、肯迪，華人前鋒踢得唔失禮。除咗羅港威，朱偉鈞開齋之後開始建立信心，黃偉國無論正選、後備上陣都交足貨。」不過「細榮」坦言球隊發揮仍未太穩定，今場面對勁旅傑志會繼續以平常心應戰，盼能逐場進步。

中堅葉卓文今場對「藍鳥」可傷愈復出，他有信心能令對手再次失分：「傑志今場好大機會齊腳，希望我哋可以做到教練要求同部署，表現到畀人睇自身實力。」「卓文」又提到球隊季中簽入卡爾特納後，防守明顯有所改善：「同Tena踢左第3年，默契冇問題，佢有一定防守同用波能力，同埋可以加強陣容靈活性。」