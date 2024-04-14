3x3官方攝影師有來頭　吳卓佳紀錄歷史時刻

【特約報道】20年前，吳卓佳(Neo Ng)與譚偉洋、張錦州、蔡芳裕、劉子健、胡國鋒和李偉倫等本地一線球員征戰甲一，奧運對他來說太遙不可及。今天，這位曾經是鏡頭內的人物拿著相機，在FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽以FIBA官方攝影師身份站在賽場，以另一個身份體會屬於自己的奧運舞台。

「過往我從沒想過會轉行成為攝影師。」離開甲一賽場後，Neo曾經嘗試籃球教練工作，但自覺難以承受肩上的重擔：「教練責任很大，不止是教籃球技術，還要教學員待人接物、培養其自理能力，要成為優秀的教練必需全程投入，我自問無法承受，勉強下去也對球員不公平，倒不如專注其他範疇。」

熱愛拍攝野生動物、尤其是雀鳥的他，發布過不少作品，後來獲邀拍攝運動照片，近年更成為殘奧會、亞殘運中國香港代表團隨團攝影師，從而得到朋友留意並轉介予FIBA，這次在香港舉行的FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽，是他首次以FIBA攝影師身份參與國際大型比賽。

「無論球員、攝影師、主辦單位身份，香港人可以接觸高水平籃球比賽的機會都不多，奧運似乎太遙不可及，但這次香港舉行奧運資格賽，這是最高規格的比賽，能代表香港參與的確很榮幸。」他說。

Neo認為拍攝野生動物與運動賽事一樣，需要對拍攝目標的動作具備預判能力，因此其攝影經驗與籃球員時代累積的知識，都有助其完成工作：「我會估計場上的球員是準備起手還是運球，然後運用不同焦距鏡頭拍攝，以經驗去判斷加上自然反應去拍攝，過往籃球員的身份或許對此有幫助。」

這星期的工作過程中，Neo與FIBA另一名官方攝影師、經驗豐富的Milad Payami合作，也經常讚嘆對方的實力和經驗：「能夠站在場地裡已經很高興，而且見識增長了不少，確實大開眼界﹗」