見好就收！利物浦要精打細算

英超「衝冠星期日」，榜首雙雄分途出擊，利物浦率先於主場迎戰水晶宮，「紅軍」上場歐霸盃8強首回合主場0比3大敗於阿特蘭大腳下，嚟緊周中次回合收復失地機會渺茫，惟有專注踢聯賽，尤其是要執好防線，避免再大意失波，相信唔會盡數水晶宮，首選中位數3.5球嘅入球細。（Now 621及611周日晚9時直播）

利物浦繼上月英足盃出局後，歐霸盃亦受重挫，幸好英超戰線表現仍然強勢，近8場聯賽取得6勝2和。不過，紅軍防線唔多穩陣，近4場英超都有失波，上場歐霸盃吞3蛋後，猶如當頭棒喝，領隊高普亦承認極不滿球隊表現，相信佢吸取教訓之後，今仗應該會作出針對性部署，堵塞後防漏洞。

事實上，利物浦現時同阿仙奴同分，餘下7場聯賽冇失分空間，希望以全勝衝線，預料紅軍應該會踢穩陣波，甚至採取「1:0」、「2:0」悶蛋戰術，實行3分至上，踢法是否悅目已經唔重要。

至於水晶宮自知實力唔及對手，應該會加強防守，以1分為目標，佢哋近4場聯賽有3場總入球係2球或以下，包括2場打和1比1，表現相當硬淨。兩隊首循環碰頭，水晶宮戰至補時失守，僅輸1比2，加上翻查雙方近6次聯賽交鋒，有5次總入球開3球或以下，估計今仗都唔慌多波入，既然利物浦主W太熱冇肉食，3.5球嘅入球細比較抵玩。

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