散步式回防捱轟　曼聯願低價出售卡斯米路

曼聯上場英超作客僅逼和般尼茅夫2比2，中場卡斯米路回防太慢，導致球隊失第2球，遭到輿論批評，英格蘭名宿列納更加嘲諷呢位32歲巴西國腳比賽節奏，似踢緊慈善賽，盛傳曼聯願意今夏以3,000萬鎊(約2.9億港元)出售卡斯米路。

卡斯米路今季水準走下坡，表現每況愈下，早前對利物浦，佢有16次失去控球權，只有67%傳球成功率，今仗演出仍然冇起色，包括回防太慢，導致隊友甘華拉孤立無援，被對手祖斯甸古華特射入。

列納直指卡斯米路表現太離譜：「我睇過卡斯米路踢波好多年，佢係我最喜歡嘅中場之一，但佢現時比賽節奏，似踢緊慈善賽，呢度係英超，唔應該係咁，或者佢有其他問題啦。」卡斯米路早前接受傳媒訪問時，對於曼聯成績欠佳，感到沮喪，甚至因此失眠。

由於卡斯米路狀態今非昔比，加上周薪高達35萬鎊，所以盛傳曼聯已準備出售佢，節省開支，同時有更多財政空間簽入年輕當打球員，只要有球會出到3,000萬鎊，紅魔鬼就會放人。不過，以卡斯米路今季表現，相信只有沙特阿拉伯球會先至可以滿足曼聯轉會費要求。