拉脫維亞3x3香港站封王　阿塞拜疆首奪奧運入場券

「FIBA 3x3巴黎奧運資格賽」香港站周日（14日）假維多利亞公園煞科，最終東京奧運金牌得主拉脫維亞和阿塞拜疆分別擊敗奧地利和波蘭，奪得男、女子組冠軍，取得巴黎奧運入場券，阿塞拜疆更是首度進軍3x3奧運舞台。

周日下午舉行女子組4強，3號種子阿塞拜疆以21：19險勝頭號種子匈牙利，波蘭則以20：12大勝荷蘭晉級。冠軍戰入座率高達9成，波蘭率先搶攻，嘉絲坦莉轟兩分球助球隊甫開戰打出5：0，阿塞拜疆由曾入選WNBA全明星隊的希耶絲得分「止血」，其後亦有另一前WNBA老將獲嘉於籃底搶分，追至8：11。

34歲得分後衞希耶絲衝出賽場救球時撞到圍板導致手臂受傷，需要出場治理，她經包紮治理後於比賽剩餘2分多鐘時回歸球場，並隨即轟入兩分球助球隊反超前，贏得全場掌聲。兩隊激戰至16：16需要加時分勝負，最終阿塞拜疆以18：17險勝，奪得奧運資格。

希耶絲2023年12月宣布從WNBA退役，她轉戰3x3賽場亦有出色表現，憑靈巧技術於今屆賽事共得26分，帶領球隊首度進軍奧運，賽後獲頒女子最有價值球員，她興奮地表示：「我今次真的在賽場留下了血、汗和皮膚，傷口很深，到現在還很痛，但我好感謝我的隊友付出所有，一直沒有放棄，為她們感到自豪！我們要一起去奧運了，這是我人生第一個奧運會！」希耶絲又大讚香港球迷令賽事氣氛變得更好：「今次是我第一次來香港比賽，這裡的氣氛好好，好多謝香港球迷為我們打氣，好開心！」

男子組方面，奧地利4強與新西蘭鬥到加時，以20：18驚險晉級。拉脫維亞同樣加時險勝頭號種子荷蘭。東京奧運金牌得主拉脫維亞於決賽展現王者氣勢，早早領先12：1，其中4強轟入致勝兩分球的米斯決賽「ankle break」對手後投進兩分球，全場球迷亦為他歡呼。最終拉脫維亞以19：14力壓奧地利奪冠，決賽奪5分7籃板的米斯獲選為最有價值球員。

米斯為東京奧運金牌功臣之一，賽後他將勝利歸功於隊友：「我常和他們說，我們是為勝利而生，好開心可以奪得冠軍。心態很重要，我的隊友為賽事準備了很久，除了我因私事未能一起備戰，但好開心最後能為球隊取勝。」