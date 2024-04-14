祖高爾：Monday Blues撐車仔嗒「糖」

由於各自不同的原因，目前車路士及愛華頓這兩支藍色球隊的隊內氣氛都不是太好。

車路士的比賽水準相當飄忽，但很難理解真正的問題出在哪裡，究竟是球員、領隊還是是比賽時的戰術出了問題？ 我認為以上三者皆息息相關。當尚沉浸在戰勝曼聯的激動之中，車路士卻在作客錫菲聯時再次表現差勁，把大家拉回到殘酷的現實。

隨著英足盃4強即將進行，以及最近有傳聞指今季英超第6名也可能參加下屆歐聯外圍賽，車路士今季仍有不少目標要爭取達成。

在少賽1場的情況下落後曼聯5分，車路士最終可能會以第6或第7名的成績，獲得更得下屆歐賽參戰資格。儘管沒有達到車迷所期望的高度，但這對於領隊普捷天奴和這支十分年輕的球隊之間磨合的首個球季來說，仍然是一個不錯的成績。

我希望車路士能在這場比賽中有點不同的戰術，只用1名防中球員，並在較前的位置起用干拿加歷查和高爾彭馬兩位球員在10號位置，尼高拉斯積遜在中鋒，兩翼則從梅迪歷、史達寧及馬度基中挑選。這將使車路士能佔據更多的主動，並加快比賽節奏，有別於過往一些比賽他們只依賴負責中場派牌的球員，在組織攻勢的過程中突然靈光一閃造成威脅。

儘管愛華頓在聯賽的排名並不理想，但這主要是由於場外的情況所致。在經歷再次被扣分下，他們合共被扣8分，距離降班區只差2分。

「拖肥糖」愛華頓最近的表現不錯，兩場比賽1勝1和。我之前也提到過，今季他們的失球數字在聯賽是第4少，相反是進攻力不足令他們一直在掙扎，也讓他們今季陷入了困境。

儘管車路士處境不佳，但我懷疑愛華頓領隊戴治是否會視今仗為最佳取分機會，皆因愛華頓之後會接連面對諾定咸森林、賓福特、盧頓以及錫菲聯4支同樣護級水深火熱的對手。 我確信戴治會告訴其隊員，從現在到季尾的這4場比賽猶如盃賽決賽，必須取得好成績才能確保護級成功，避免史上首次從英超降班的厄運，我也相信戴治會好好利用球隊被扣分的悲憤轉化為激勵球員士氣的力量，讓球員共同為護級而努力。

雖然我不認為車路士會踢出令人信服具統治力的表現，但確切希望主場之利能讓藍戰士順利全取3分。