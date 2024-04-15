阿仙奴自爆陪紅軍輸波　曼城奪冠機會達7成

英超爭霸周日(14日)出現戲劇性轉變，原本形勢最好嘅利物浦同阿仙奴，都喺贏波上榜首情況下主場倒灶，「兵工廠」以0比2不敵阿士東維拉，今年英超首嘗敗仗。曼城(73分)依家領先阿仙奴同利物浦2分，而且最後6輪聯賽對手較「易食」，Opta數據預測曼城捧盃機會高達7成，足智彩亦將佢哋奪冠調熱至1.35倍。

利物浦主場0比1不敵水晶宮後，阿仙奴主場迎戰阿士東維拉亦出事，佢哋上半場演出對辦，多次突破維拉防線，可惜未能轉化為入波；維拉嘅反擊亦頗具威脅，奧尼屈堅斯曾射門中柱。換邊後阿仙奴完全走樣，被維拉反客為主，84分鐘走漏里安拜尼被攻陷，更因空群出擊而喺3分鐘後被奧尼屈堅斯單刀再入多球，最終主場0比2輸波。

阿仙奴踏入2024年後英超10勝1和，強勁走勢被維拉無情終止，依家落後曼城2分形勢被動，領隊阿迪達賽後表示：「上半場係今季對強隊最好表現之一，但係下半場乜都輸晒，完全踢唔出本身水準。我哋控制唔到曼城嘅成績，但可以控制自己嘅表現，呢個時刻最重要係球員嘅反應，我哋周中(歐聯)就有一個創造歷史嘅機會。」

權威數據公司Opta分析，今輪過後曼城奪冠機會由40.6%激增至70%，阿仙奴(18.3%)同利物浦(11.7%)就急跌。睇埋3隊餘下賽程，曼城最後6輪對手只有熱刺屬前7名球隊，阿仙奴就要面對車路士、熱刺同曼聯等硬仗，利物浦亦要對熱刺同維拉，難怪曼城被捧為奪標頂頭大熱。

阿仙奴餘下賽程

21/04 作客Vs狼隊

24/04 主場Vs車路士

28/04 作客Vs熱刺

04/05 主場Vs般尼茅夫

12/05 作客Vs曼聯

19/05 主場Vs愛華頓

利物浦餘下賽程

21/04 作客Vs富咸

25/04 作客Vs愛華頓

27/04 作客Vs韋斯咸

05/05 主場Vs熱刺

14/05 作客Vs阿士東維拉

19/05 主場Vs狼隊

曼城餘下賽程

26/04 作客Vs白禮頓

28/04 作客Vs諾定咸森林

05/05 主場Vs狼隊

11/05 作客Vs富咸

15/05 作客Vs熱刺

19/05 主場Vs韋斯咸