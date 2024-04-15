利華古遜破Never魔咒　大勝不萊梅提前封王

德甲冠軍塵埃落定，利華古遜周日(14日)主場5比0大勝雲達不來梅，喺只剩5輪聯賽下領先次席拜仁慕尼黑16分，宣告提前封王。利華古遜唔單止打破拜仁連續11年稱霸嘅壟斷，亦拎到球會成立120年以來首個頂級聯賽冠軍，擺脫「Neverkusen」(永不奪冠)魔咒。

利華古遜今季喺沙比阿朗素帶領下，踢出華麗、效率兼備嘅頂級足球，今季各項賽事43場取得38勝5和嘅完美戰績，喺德國盃殺入決賽、歐霸盃亦4強在望，有機會實現「3冠王」偉業。利華古遜今場贏波即封王下，上半場由邦尼菲斯12碼開紀錄，下半場再由格列沙加入波加上科利安華迪斯連中三元，大勝5比0贏波捧盃。

利華古遜喺1904年創會，1979年升上德甲後一直係重要力量，但就從未染指聯賽冠軍，1996年至02年間試過6季內4奪聯賽亞軍，包括01/02球季喺德甲、德盃同歐聯做「3亞王」，從而被球迷將Leverkusen改花名做Neverkusen，諷刺佢哋永遠拎唔到冠軍，今次捧盃終於吐氣揚眉。

完場後照例被淋「啤酒浴」嘅教練沙比阿朗素表示：「當我感受到球員嘅支持同信任，一切都變得容易，我非常享受。我唔知今次奪冠對未來有咩意義，但呢一刻我覺得非常正！」雖然受到利物浦、皇家馬德里等豪門挖角，但沙比阿朗素早前已宣布下季將會繼續留隊執教。