勒邦占士獻「三雙」結束21季常規賽　爭季後賽仲有機

NBA傳奇球星勒邦占士周日(14日)為湖人獻出「三雙」，結束了他的第21個常規賽，帶領球隊作客擊敗塘鵝，獲得西岸第8，要再打附加賽爭入季後賽。

早前已暗示有意退役的勒邦占士，仍期望在退役前可以再嚐總冠軍滋味，然而湖人表現不穩，甚至跌出西岸第8，這位現年已39歲的超級球星「搏老命」為球隊爭入季後賽，在NBA常規賽煞科日，他貢獻出28分11籃板17助攻5攔截，其中17次助攻更創出了賽季新高，半場13次助攻也寫下了生涯紀錄，5次攔截追平了賽季紀錄，這是勒邦占士生涯的第112次「三雙」，帶領湖人以124比108作客擊敗塘鵝，以47勝35負排名西岸第8，而塘鵝則以49勝33負獲西岸第7，兩隊將於周三（17日）進行附加賽，爭取打入季後賽。

勒邦占士賽後稱：「我只是想贏，無論比賽如何對我來說都是一樣；我是一把軍刀，我必須在場上完成所有的事情，這一切都不是預先確定的。」值得一提是他今場還迎來了突破40000分+11000籃板+11000助攻的里程碑，而這場收官戰也是勒邦占士今季第71場比賽，創下了湖人生涯新高，而安東尼戴維斯亦以76場創下生涯新高。

今季NBA常規賽82場比賽全部結束，西岸前6順序為雷霆、金塊、木狼、快艇、獨行俠、太陽，直接躋身季後賽，而第7的塘鵝與第8的湖人要進行附加賽，勝方可入季後賽，負方則與排第9帝王及第10勇士的附加賽之勝方，再打一場爭逐另一個出線席位。