外流港將　轟中超處子球　安永佳：想像呢刻好耐

中超周日（14日）壓軸戰，深圳新鵬城主場迎戰武漢三鎮，結果港將安永佳後備上陣，比賽尾段攻入中超處子球，幫助球隊以1比1逼和對手。安永佳接受本報訪問時，表示對斬獲等待已久的開齋波感開心，並希望這個入球，能為自己爭取更多上陣機會。

主場作賽的深圳新鵬城今場率先失守，57分鐘被武漢三鎮中場劉越轟入遠射。落後的主隊急起直追，並於81分鐘派上安永佳。90分鐘，田依濃的射門被對手門將撲出不遠，伏兵門前的安永佳補中，幫助球隊扳平比數。

斬獲加盟球隊後首入球的安永佳表示：「想像咗呢一刻已經一段時間，終於來到係好開心，尤其可以幫助球隊收穫1分，感覺好特別。」今季4次上陣都是後備登場的安永佳續指：「今場10分鐘嘅上陣時間，我有機會證明自己能力，呢球入波會係一個踏腳石，希望繼續幫球隊爭取好表現，攞到更多上陣時間。」

至於外流日本球隊岩手斑馬的港隊女將蘇鎧霖，就延續好腳風，繼聯賽首輪之後再有斬獲。在周日（14日）上演的東北女子足球2級聯賽第二輪爭奪，岩手斑馬主場面對鶴岡東高校，正選上陣的蘇鎧霖於31分鐘建功，最終協助球隊逼和對手1比1。