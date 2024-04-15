西西帕斯擊敗魯迪　第3度奪蒙地卡羅大師賽冠軍

希臘網球名將西西帕斯周一（15日）在蒙地卡羅大師賽決賽，直落兩盤6比1及6比4，擊敗挪威好手魯迪，第3次奪得蒙地卡羅大師賽冠軍，近年陷入低潮的他賽後感觸良多，慶幸家人及朋友雪中送炭，才令自己走出低谷，

西西帕斯近年走勢欠順，風頭逐漸被艾卡華斯及仙拿等一眾新星蓋過，不過他在蒙地卡羅大師賽表現一向有保證，在2021及2022年都成功在這項賽事捧盃，本屆繼續有出色發揮，包括4強苦戰3盤後，力挫今季狀態大勇的仙拿打入決賽，面對同樣來勢洶洶，4強淘汰「一哥」祖高域的魯迪。

不過戰況未如預期般緊湊，西西帕斯全場面對8次破發危機都能夠化險為夷，反觀魯迪4度被破發，令西西帕斯控制戰局下，連贏兩盤6比1及6比4，第3度奪得蒙地卡羅大師賽冠軍，成為自拿度、波格、梅斯達和拿斯達斯後，第5位在這項大賽至少封王3次的球手，西西帕斯的世界排名亦連升5位至第7位。

西西帕斯賽後顯得非常感觸，向一直支持自己的家人和朋友致謝：「這個冠軍真的得來不易，我在過去一段日子面對不少困難，很感恩家人和朋友繼續默默支持我，我未來會繼續努力，向球迷送上精彩賽事。」