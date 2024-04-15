伍家朗自宣無緣巴黎奧運　帖文感謝「真粉」與「Haters」

隨着亞洲羽毛球錦標賽周日落幕，港將爭逐巴黎奧運入場券亦告一段落，港隊有望在男、女單、女雙及混雙增添4張入場券，然而世界排名26位的伍家朗則肯定無緣第三次參加奧運會，他在個人社交平台帖文感謝「真粉」與「Haters」，並揚言「失落奧運資格並唔代表我既職業生涯從此就結束」，約定粉絲在球場見！

羽毛球奧運資格的爭逐將截至4月28日，稍後世界羽聯將會公布入圍名單，而以目前的奧運積分排名，世界混雙排名第8的鄧俊文/謝影雪、女雙的楊雅婷/楊霈霖及男單的李卓耀都已入圍，而女單的盧善恩則很大機會憑後補排名而上榜。至於曾出戰兩屆奧運會的前「一哥」伍家朗，因一度受傷患影響，錯失了爭分的機會，令排名跌出前16，未能與李卓耀取得兩個滿額席位登上奧運列車，個人在社交平台宣布這個消息。

「成個爭取奧運資格嘅過程參加咗好多比賽，當中遇到好多困難，每一個困難我都想盡辦法去克服，人生有時唔係你盡咗力就一定會有相應嘅回報，大概就係生活嘅無奈。」伍家朗藉此感謝沿途上支持他的家人、朋友及球迷，並向他們說一句「唔好意思」，然而他亦多謝「Haters」的抨擊令自己也有得着:「比賽發揮得唔好嗰陣，一定會有啲人衝出嚟講啲好尖酸刻薄嘅說話，我都要好多謝你哋同我訓練EQ，你哋令我學習點樣處理抨擊，哩樣野唔只對我打波，對我將來既生活都受用不盡~」。

儘管未能出戰巴黎奧運，但伍家朗強調其職業生涯仍未結束，並表示會「盡量砌靚我既職業生涯」，向「真粉」同「Haters」約定「未來依然係會喺球場上見」。