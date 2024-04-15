阿辛斯奧後悔入「門」　想重投皇馬

馬高阿辛斯奧上年夏天約滿，由皇馬轉投巴黎聖日耳門(PSG)，以為事業能夠再上一層樓，但事與願違，一直未能穩坐正選，早前歐聯8強首回合難得擔正，卻只係踢咗半場，就被換走，令呢位28歲西班牙國腳意興闌珊，根據《Defensa Central》爆料，馬高阿辛斯奧後悔入「門」，並希望重投皇馬。

馬高阿辛斯奧效力皇馬期間，有出色表現，但因為薪酬問題傾唔掂數，最終加盟PSG獲得肥約，但有錢卻唔開心，因為呢位翼鋒未知是否皇馬背景太濃厚，不獲「巴塞幫」嘅PSG教練安歷基信任，今季法甲僅上陣14次，其中只有9次踢正選，發揮亦唔理想。

馬高阿辛斯奧上陣時間少之餘，亦經常未能出任最擅長嘅翼鋒，例如歐聯8強首回合對巴塞隆拿，安歷基安排阿辛斯奧扮演「假9」角色，效果自然欠佳，結果踢完上半場，就被21歲小將巴高拿入替。

據悉呢次調動令原本已經過得唔開心嘅馬高阿辛斯奧，深受打擊，因而萌生去意。不過，馬高阿辛斯奧仲有2年合約在身，加上皇馬近年推行年輕化，估計唔會簽番呢位舊將，阿辛斯奧想重獲新生，可能要考慮其他球隊。