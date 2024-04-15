希斯基：阿聯征「西」攞3分

周二下午澳職西部聯對阿德萊德聯，雙方上周末都於主場輸波，阿德萊德聯主場不敵FC麥克阿瑟，西部聯則被來訪的榜首球隊中岸水手擊敗。

將會在球季結束後轉投拜仁慕尼黑的阿聯年青翼鋒伊蘭觀達，上仗面對FC麥克阿瑟時雖然替球隊先開紀錄，但球隊及後連失兩球反輸1:2，最後他亦於補時階段射失了一個12碼。該仗是他離隊前的最後一場主場賽事，可惜賽果未如理想。然而，雖然阿聯打入前6位置希望如今經已幻滅，但伊蘭觀達還有3場作客賽事，好好去為自己寫下一個完美句號，所以我認為他於對方後場的速度及難以預測的走位，將會為西部聯帶來最大的威脅。

西部聯也深知他有多危險，事關他在3個星期前的雙方對碰中大演帽子戲法，協助阿聯主場大勝4:1。毫無疑問西部聯最近的表現有所改善，但他們近3場聯賽輸了兩場，看來今季唯一要做的事情就是不要跌落榜尾位置。儘管他們上輪聯賽主場負給中岸水手0:2，但他們近5次於主隊球迷面前一共贏了3場，表現算是不錯。

西部聯個多星期前曾於主場以4:2擊敗了FC麥克阿瑟，當時年輕射手米高魯斯梅開二度。他近3次上陣的比賽一並攻入3球，所以今仗他是其中一位我會留意的球員。但由於西部聯陣中多位主力球員受傷，所以我睇好阿德萊德聯有足夠質素今仗贏波而回，全取3分。