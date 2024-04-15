丹恩奴域：希拉爾超班　作客照贏艾阿恩

亞冠盃4強首回合，艾阿恩主場鬥希拉爾。雙方在今屆亞冠盃皆表現出色，但希拉爾在這場4強首回合的賽前，明顯被人睇高一線，事關他們於沙特阿拉伯超級盃擊敗了伊蒂哈德後連贏34場，創下足球史上的最長連勝紀錄。

這支沙特球隊近況大熟大勇。儘管阿歷山大米祖域正在養傷，但他們仍有很多球員能產生入球威脅。前巴塞隆拿球員馬干就表現得十分之好，艾達沙利同樣是球隊的核心，所以大家要留意他們二人的表現。

前線方面，我認為艾舒利或艾咸丹將會取替阿歷山大米祖域的位置。雖然他們的技術水平不及該名塞爾維亞射手，不過由於希拉爾擁有強大的創造力，加上一對左右二閘亦會壓前作出傳中球，故此我肯定他們將會獲得大量入球機會。

艾阿恩於上一圈擊敗了由基斯坦奴朗拿度領軍的艾納斯後信心大增，深信自己有能力淘汰另一支沙特勁旅希拉爾，但今仗主場出擊，能否取得正面的賽果至為關鍵。

蘇菲安拉希美將會是艾阿恩最重要的球員，他不但暫時亦以8個入球，跟阿歷山大米祖域並列今屆亞冠盃射手榜首位，個人更極具創造力。他跟羅美路的串連是球隊之所以能夠擊敗艾納斯的重大原因，他們二人將希望在今仗可以再次交出好表現。

但希拉爾防守表現十分穩固，我預期米連高域沙域及魯賓尼維斯一對中場拍檔將會控制戰局，所以艾阿恩或許不會製造到太多入球機會，他們需要好好把握僅有的機會，轉化為入球。

整體而言，我認為希拉爾實力遠高於艾阿恩，預計希拉爾今仗將可獲勝。