裘錦秋女籃力求突破　隊長望從挫折中檢討成長

上屆於Panasonic籃球邀請賽屈居亞軍的裘錦秋中學（葵涌）女籃，今屆捲土重來目標明確，就是向冠軍發起挑戰，對隊長韓芷澄及一班隊員而言，除了需要突破最大假想敵協恩中學之外，更需要是突破自我。

韓芷澄明確說出目標。上屆決賽不敵協恩的過程，她依然歷歷在目：「上次決賽我哋輸50幾分，比賽畀人拉開好遠，今次要突破嘅位，唔單止係想拉近距離，仲係想贏協恩。」今年精英賽，裘錦秋再次於協恩面前折戟4強止步，對此韓芷澄很不忿氣：「大家辛苦練咗好耐，但都發揮唔到出嚟，由成績可見我哋係練得唔夠，要再努力。」

多次的挫敗也讓她開始檢討，其中包括訓練內容：「練波次數要更加針對性，我哋主力係得5至7個，板櫈深度唔係好夠，所以體能係好重要。」今年中五的韓芷澄，還要出任球隊隊長一職，她承認是多了一份責任：「可能其他學校中六先做隊長，我哋冇師姐帶住，都有壓力嘅，但因為教練畀得我做呢個位，係因為相信我，所以我更加要好好帶領隊波。」

文：林卓臻

裘錦秋中學（葵涌）

教練：陳翊麟

球員：韓芷澄、戴欣婷、朱玟慈、鄧泳茹、羅煜葶、李乙澄、楊寶宸、廖幸兒、鄭錦瓊、韓芷熙、周妍希、劉若琳、唐樂澄、葉汾、潘心怡、李子瑤、彭芷晴、鄭同言

本學年成績：葵青區冠軍、精英賽殿軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）