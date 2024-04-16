車路士大炒愛華頓　彭馬入4球狂破紀錄

周二(16日)凌晨英超出現驚人賽果，車路士主場以6比0大勝愛華頓，中場高爾彭馬獨取4球，成為車仔史上首位連續7場英超主場入波嘅球員，亦係英超史上最快「完美帽子戲法」球員。高爾彭馬今季聯賽已有20球進帳，追平曼城前鋒艾寧夏蘭特，並列射手榜第1位，以呢位21歲英格蘭國腳嘅勇態，隨時反超前搶走金靴獎。

開賽13分鐘，車路士展開大屠殺，高爾彭馬策動攻勢，同隊友配合後，喺禁區頂起左腳射入。僅過5分鐘，高爾彭馬近門用頭槌補頂入網，加上截到愛華頓門將比克福特誤傳，用右腳笠射入網，換言之，彭馬3個入波分別用左、右腳及頭槌攻入，以29分鐘創下英超史上最快「完美帽子戲法」。跟住尼高拉斯積遜轉身抽入，車路士上半場領先4球。

換邊之後，車仔獲得12碼，高爾彭馬主射入網，以21歲零345日成為英超史上第5年輕單場入到4球或以上嘅球員，亦係自2010年林柏特之後，首位單場英超入波「4+」車仔球員，同時成為繼2010年杜奧巴之後，車仔史上第2位連續2場英超主場「戴帽」球員。臨完場前，後備上陣嘅20歲小將基爾基斯特射成6比0完場。

高爾彭馬上年夏天以4,000萬鎊(約3.9億港元)由曼城轉投車路士，愈戰愈勇，成為2014/15球季迪亞高哥斯達之後，首位第1季效力車仔，就入到20球或以上嘅球員，絕對係呢支倫敦勁旅近10年最佳收購。車路士將於周日(21日)凌晨英足盃4強對曼城，屆時高爾彭馬倒戈，肯定有好戲睇。