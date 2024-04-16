修夫基幸福煩惱　彭馬比寧咸重演「雙特排斥」？

車路士中場高爾彭馬今場英超獨取4球，追平射手榜一哥艾寧夏蘭特，加上現時以16球排西甲射手榜第2位嘅皇馬中場祖迪比寧咸，英格蘭擁有當今最佳兩位「00後」進攻中場。不過兩人位置有重疊之嫌，猶如當年「雙特」謝拉特、林柏特不能共存，「三獅兵團」出戰6月中展開嘅歐國盃，主帥修夫基如何使用高爾彭馬、祖迪比寧咸，成為英格蘭能否奪冠關鍵。

英格蘭擁有史上最強「黃金中場」，防守中場迪格蘭賴斯穩坐正選，右翼屬於另1位兵工廠球員布卡約沙卡，左翼估計由菲爾科頓擔任，所以高爾彭馬、祖迪比寧咸要爭奪1個正選進攻中場位置。

論國家隊資歷，祖迪比寧咸佔有優勢，畢竟高爾彭馬僅2次為國家隊上陣，預料會成為比寧咸嘅副選。不過，彭馬亦可以勝任右路位置，仍然有機會同比寧咸並肩作戰。

值得一提，高爾彭馬屬於少數擅長主射12碼嘅球員，佢今季英超9次主射12碼全部入網，英格蘭過往多次喺大賽互射12碼落敗，包括上屆歐國盃決賽射輸畀意大利。如果英格蘭今屆歐國盃再次遇到互射12碼，高爾彭馬可以大派用場。