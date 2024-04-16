葵青區班霸裘錦秋男籃　Panasonic賽全力一拚

裘錦秋中學（葵涌）本學年學界成績毫不失禮，成為葵涌區男子組D1冠軍，可惜精英賽8強不敵漢華中學，不過這支學界勁旅一向以良好紀律性見稱，面對任何對手皆有力周旋到底。下月舉行的Panasonic學界籃球邀請賽，將成為他們證明自己的舞台。

經過一季學界賽事打拼後，球隊隊長黃雋羲承認，對在精英賽8強止步感到遺憾：「學校過往在精英賽最好的成績為第3名，我們一直都很想助學校創造歷史，其實今屆都很有希望入4強，但在8強戰中因為大家默契稍為不足，導致落敗，希望大家繼續努力，在下一個比賽繼續衝！」

「雋羲」又指未能在精英賽取得大突破，給予全隊更大動力在「Panasonic學界籃球邀請賽」爭取佳績，盼大家在賽事中發揮實力，與列強競爭：「我作為內線要更努力保護籃板，以免給予對手太多二次進攻機會，這樣就有機會在這個比賽走得更遠。」

裘錦秋中學（葵涌）

教練：陳翊麟、陳曉峰

其餘球員：黃雋羲、呂澤盛、吳卓謙、何子琛、曾卓謙、黃浩軒、劉繼胤、孫一銘、董綽言、梁棹然、司徒子楓、陸子俊

本學年成績：葵青區學界冠軍、精英賽8強

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）