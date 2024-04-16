希亞路：馬體會頂得住「蜂」襲

馬德里體育會8強首回合絕對值得擊敗多蒙特，但他們於比賽末段失球定必感到相當沮喪，給予對方這支德甲勁旅一個反敗為勝的機會。

可以肯定的是，馬體會教練施蒙尼將會為今場對碰做好準備，我預期他們會踢得相當硬朗，壓迫對手及嘗試確保主隊多蒙特難以踢出氣勢，皆因他們將希望令主隊球迷保持安靜。

高基及迪保羅將要在中場作出很多走動，我不會感到意外一對翼衛會踢得較為防守性，嘗試阻止多蒙特於進攻時取得空位。

由於馬體會擁有基沙文在前線壓陣，所以這支西甲球隊有能力撕破主隊多蒙特的防線，而馬體會的死球處理也相當具危險性。施蒙尼將希望可以取得入球，如果他們做到的話，他們將會處於一個十分有利的形勢。

我認為查頓辛祖是多蒙特於8強首回合最危險的球員，他的速度及盤扭能力相當好，為馬體會防守帶來麻煩，今仗他將會再次產生類似的威脅。

另一翼鋒位置的當耶爾馬倫上周末經已病愈復出，預計他會加強球隊的進攻速度及直接性，所以我認為多蒙特會在兩翼位置構成問題。至於於比賽末段頂中門柱的祖利安白蘭特今仗將會正選出擊，事關他有能力於前場改寫戰局。但由於馬德里體育擁有領先優勢，他們將會團結一致，難以被對手攻破。我認為，今仗最終雙方會和局收場，馬體會可成功晉級。