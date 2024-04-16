港隊添場地單車奧運資格　李思穎將首戰奧運

隨着周日在加拿大舉行的2024 UCI國家盃場地單車賽結束，巴黎奧運的單車項目計分周期亦已完成，UCI今日(16日)公布各項入圍名額，港隊在女子全能項目成功取得資格，連同早前已穩袋的男、女子公路賽名額，香港單車隊在今屆巴黎奧運共取得3張入場券，而「小女車神」李思穎將首次踏足奧運舞台。

場地單車經過近兩年（2022-2024）的奧運排名爭逐，所有項目的入圍名額落實，香港憑着李思穎過去在各項賽事上取得佳績，令港隊於女子全能賽佔上一席位，位列18名(22個名額)，成功取得奧運入場券。即使這是國家地區的名額，而參賽運動員仍待總會決定，但中國香港單車總會主席梁鴻德表示：「這個名額都是Ceci(李思穎)爭取而來的，而且目前香港相信暫未有另一位運動員的水平比她更好，所以應該不用再作選拔，亦相信執委會與教練都會通過。」一直以全能賽為專項的李思穎，上屆東京奧運前已有機取得資格，惟在截止日期前的世錦賽發揮未如理想，未能登上奧運列車，然而近年努力表現，李思穎憑着個人實力在世界排名上為港隊取得巴黎奧運席位。

至於原本有機會多添一張入場券的女子麥迪遜賽，最終排名16，未能入圍（15席）。港隊自從李慧詩退役後，在短距離項目上與世界仍有距離，過去香港奪得了奧運銅牌的競輪賽及爭先賽，在今次奧運排名上分列18及20位，無緣取得資格。

港隊於今屆奧運將會出戰男、女子公路賽及場地單車的女子全能賽，梁鴻德續稱公路賽名單則有待落實，並會進行一場內部測試賽以作決定：「我們會參考巴黎奧運公路賽賽道，在香港進行一場內部測試賽，再連同過往運動員的成績及表現，以決定公路賽名單。」而為了讓奧運隊員提早適應及提升狀態，以及梯隊可有更多海外比賽的經驗，港隊計劃提早到法國練兵：「總教練將會在奧運前帶隊到法國參加一些公路及場地賽事，同時也挑戰有潛質的年青車手在當地練習，希望對未來的青苗及青訓有刺激作用。」

單車隊在巴黎奧運取得了三張入場券，梁主席坦言成績已算「唔錯」：「坦白說，疫情的確有影響，令我們的斷層有更有距離，加上這段時間除了李慧詩之外，楊倩玉亞運後仍未復出，男隊又有幾位核心成員退役，所以奧運交接期帶來很大阻礙。」

香港代表團目前已有21張巴黎奧運入場券，在游泳（9張）、單車(3張)、乒乓球(4張)、劍擊(3張)、滑浪風帆(1張)及帆船(1張)項目取得資格，部份項目如羽毛球等仍在爭逐，有待官方落實。