車仔3人爭射12碼　「贏家」彭馬咁回應

車路士喺英超主場以6比0大勝愛華頓，盡顯霸氣，但下半場發生一幕內訌，當時車仔獲得12碼，理應由首席創子手高爾彭馬主射，但馬度基拎住波，拒絕交出，干拿加歷查幫手調解，拎番個波畀高爾彭馬操刀，點知尼高拉斯積遜衝前想搶波，高爾彭馬推開對方，並成功射入。賽後彭馬透露，大家已經傾過有關問題，並一笑泯恩仇。

3人當時爭射12碼，氣氛緊張，高爾彭馬接受傳媒訪問時話：「當時領先4比0，其他人想主射，我絕對可以理解，但我身為主射第一人選，當然要由我負責，其實我哋並冇發生爭吵，事後傾番仲開懷大笑。」

車路士領隊普捷天奴力撐高爾彭馬：「我好嬲，絕對唔可以再發生搶射12碼事件，今次係最後1次，如果有人再犯，唔使再旨意上陣，我已經同所有人講得好清楚，高爾彭馬係首席創子手。」高爾彭馬今季英超9次主射12碼全中，當然深受普帥信任。

此外，高爾彭馬正在同曼城前鋒艾寧夏蘭特爭奪神射手殊榮，兩人今季英超同樣已有20球進帳，其他車仔球員實在冇理由同佢爭射12碼。