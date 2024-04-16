馬倫辛祖雙翼齊飛　急先鋒多蒙特勢搶首球

歐聯8強次回合，落後1比2嘅多蒙特，返德國進行大反撲，全力追擊「床單兵團」馬德里體育會。「蜜蜂兵團」歐聯主場踢法進取主動，近5次歐聯喺西法倫球場出擊，4次先開紀錄，遇着作客表現打折扣嘅馬體會，有望搶到首個入球，推介多蒙特第一隊入球。（Now 644周三凌晨3時直播）

兩軍喺剛過去周末，本土聯賽都順利勝出，不過馬體會贏波過程較為驚險，對基羅納先失一球先至反勝，「床單兵團」近10場都未能保持清白之身，當中有機會最傷嘅，就係首回合領先2球之下，畀多蒙特入番1粒，增加佢哋殺入4強嘅難度。事實上多蒙特曾經有2球中柱，馬體會首回合冇落後已經執到。

今場預料馬體會教練施蒙尼會屯重兵喺後防踢防反，仲要喺佢哋用最著名嘅殺傷戰術對抗「蜜蜂兵團」。不過值得留意嘅係，馬體會今場有森美爾連奴停賽，而荷西基文尼斯、史提芬沙域、高基同艾華路莫拉達都孭緊簿，今場再攞黃牌下場就要停賽，唔多唔少都會踢得綁手綁腳。

多蒙特今場肯定積極反撲，球隊喺歐聯主場出擊踢法進取，近5場有4次先入波，當耶爾馬倫傷愈復出，將同查頓辛祖雙翼齊飛，加上馬體會作客演出不濟，近6場作客只得1勝1和4負，「蜜蜂兵團」有望率先打開紀錄，推介多蒙特第一隊入球。

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