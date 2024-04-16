希亞路：麥巴比PSG歐聯最後探戈

對巴塞隆拿來講，能於8強首回合作客擊敗巴黎聖日耳門絕對是一個絕佳的成績，次回合由他們主場，將會被睇好可以晉級。

中場法蘭基迪莊的復出成為了巴塞隆拿贏波關鍵，事關我認為他非常冷靜，而且用波能力強，成功穩定球隊的中場線，所以我預期他和根度簡在次回合將會擔當類似的重要角色。

另一位復出的球員柏迪，後備入替為拉芬夏比洛尼的入球交出了一次美妙的助攻。今仗他很大機會會正選上陣，為巴塞加強創造力，並嘗試協助球隊晉級。

拉芬夏比洛尼擅於衝擊對方防守，巴黎聖日耳門在缺少了停賽的右閘球員阿舒拉夫之下，明顯地難以作出抗衡。這位摩洛哥國家隊球員今仗將會復出，他除了要保持拉芬夏比洛尼保持表現平靜之外，還要在進攻時製造出威脅，事關球隊將希望可以反敗為勝。

今仗焦點將會落在基利安麥巴比的身上，究竟今場會否是他最後一次代表巴黎聖日耳門於歐聯上陣呢？他首回合表現差勁，祖利斯古迪成功好好地凍結他，但基利安麥巴比不會放棄他的歐聯冠軍夢，所以我預期他會交出好表現。

奧士文尼迪比利是另一位大家需要留意的球員。他在8強首回合於巴黎攻入了一個靚絕的入球，他在巴塞發展不如意後，將希望可以於主隊球迷面前展示出其身價。

儘管巴黎聖日耳門擁有一些能夠為對手製造麻煩的前鋒坐鎮，但我相信巴塞隆拿將可贏得中場的控制權，再加上巴黎聖日耳門後防表現不穩，故我預計，巴塞隆拿今仗最終可贏波晉級。