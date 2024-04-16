美國男籃夢幻隊陣容曝光　「大帝」居里仲有杜蘭特

明天就是距離巴黎奧運開幕100日，有美國傳媒日前爆料，「大帝」勒邦占士、史提芬居里及杜蘭特等一眾NBA球星在11人名單之列，入選巴黎奧運5人籃球代表隊，以助夢幻隊力爭金牌，至於名單第12人誰屬則仍為未知之數。

曾16次奪得奧運金牌的美國夢幻隊，自去年失落世界盃冠軍後，就一直有傳會為今屆巴黎奧運，徵召多名球星入隊，力圖挽回「夢幻隊」之聲譽。直到日前有美媒表示已11人確認入選巴奧代表隊，包括「大帝」勒邦占士、史提芬居里、杜蘭特、安東尼戴維斯、祖爾艾比迪以及本季在木狼有出色發揮的安東尼艾華士等，其中居里、艾比迪和艾華士將會首征奧運賽場。

雖然目前大軍尚餘1個空缺未有定案，但按照目前流出的11人名單中，可見本屆美國奧運隊陣容兼具名氣及實力，相信已令一眾球迷對美國隊在巴奧的演出深感期待。美國隊在今屆奧運被抽入C組，同組對手有塞爾維亞、蘇丹及1支從奧運外圍賽晉級的球隊。

美媒披露11人名單如下：

勒邦占士（湖人）

史提芬居里（勇士）

杜蘭特（太陽）

帝譚（塞爾特人）

祖爾艾比迪（76人）

卜克（太陽）

哈利伯頓（溜馬）

安東尼艾華士（木狼）

賀列迪（塞爾特人）

艾迪巴約（熱火）

安東尼戴維斯（湖人）