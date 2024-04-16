落後1球盡地一煲　PSG晒冷大盤追多鋪

歐聯8強次回合，首回合領先3比2嘅巴塞隆拿返主場再戰巴黎聖日耳門（PSG）。首回合賽果已經證明兩隊實力有幾接近，踢法一脈相承，巴塞擋唔住PSG快攻，PSG亦壓唔住巴塞反擊，而且今季係基利安麥巴比為PSG贏歐聯最後機會，肯定搏命，雙方近9次交手7次開4球或以上，再追3.5球入球大啱數。（Now 643周三凌晨3時直播）

巴塞隆拿首回合作客憑拉芬夏比洛尼梅開二度，以及安達斯基斯坦臣末段奠勝領先3比2，次回合回師主場出擊佔得主動權，預計今場會加強控球，而且以巴塞主場進攻能力，入球唔會少。

「地上最強」現時只有加維同巴爾迪兩名傷兵，可以強陣應戰，前鋒「3叉戟」羅拔利雲度夫斯基拍住耶馬同拉芬夏比洛尼，中場根度簡、法蘭基迪莊同柏迪悉數在陣，鋒線攻力有保證。

巴黎聖日耳門首回合在先落後下，憑奧士文尼迪比利倒戈建功，加上域天拿入波一度反超前，可惜最終依然落敗；主帥安歷基已經無其他選擇，次回合為求收復失地背水一戰，勢必傾力搶攻，務求作客倒戈完成逆轉。佢哋主力陣容並無傷病，可以「夫添」上陣，今屆歐聯累積攻入6球嘅基利安麥巴比鋒線領銜，夥拍奧士文尼迪比利同干卡路拉莫斯攻堅，中場域天拿、文路爾烏加迪同沙利艾美利支援，同巴塞殊死一戰。

兩隊過往在歐聯多次交手，經常上演入球騷，最經典要數2016至17年一屆，16強首回合PSG贏4比0，次回合巴塞大逆轉贏6比1，總比數贏6比5晉級，今場出現任何驚天比數都唔會令人意外，大家等睇入球騷。

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