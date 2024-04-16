港超聯　冤家聚頭！標準流浪激鬥理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三（17日）晚假旺角大球場上演一場補賽，由標準流浪與理文挑燈夜戰。8日內面對第3戰的流浪，球員體能會是一大挑戰，相反以逸待勞的理文，想繼續穩住爭標主動權，是役非勝不可，冤家聚頭對攻大戰，球迷不容錯過。（on.cc東網周三晚上8時直播；港台電視32周四凌晨零時30分播映）

成功殺入「賽馬會菁英盃」決賽的流浪，上場聯賽卻在補時「補上補」階段失守，以1球不敵冠忠南區，總監李輝立（Philip）承認有挫球隊銳氣。球隊近期賽程頻密，今場又有主力伊巴謙很大機會繼續倦勤，以及盧均宜、陳耀祖齊坐波監，但Philip表示面對強敵理文仍會全力以赴：「無錯我哋今年未贏過理文，加埋今場陣容又唔完整，但一定會盡力去踢，唔想影響爭標形勢。我諗特別要留意艾華頓，佢係對方最強射手。」

上場對南區屢救險球的年青門將陳冠燊，則對最終因自己的失誤，連累球隊輸波感內疚：「上場絕對有機會攞到1分，但臨尾因為我打唔到手槌，累『阿祖』（陳耀祖）犯手球，感覺上好似辜負咗大家。」第2次在聯賽上陣的「燊仔」，又不忘感激教練團信任，盼今場繼續改善不足：「我嘅表現一直唔算太好，希望趁呢排出場機會多番少少，累積多啲經驗，今場再做好啲。」

理文上月底4比0大勝港會後，有超過兩周時間休息，主教練曾昭達認為有助球員恢復，並透露期間曾與甲組球隊拍跳保持狀態。「黃黑軍團」今季3次鬥流浪經常踢出大比數，包括首循環以4比2取勝，惟「達Sir」就認為往績參考價值不大：「球隊都係以贏波為目標，進入聯賽最後直路，我哋冇失分嘅空間，知道流浪球員罰球能力幾強，要嚴加提防。」顏樂楓累積5面黃牌今場停賽，至於杜度及黃俊皓則接近傷愈復出。

爭標勁敵傑志早前失分，理文今場只要贏波就可以重返榜首，守將李毅凱希望球隊能夠好好把握：「要好好珍惜眼前嘅機會，作為後衞要做好防守之餘，都希望呢場要盡快入到波。」李毅凱續指對手主力前鋒伊巴謙上場被收起，今場好大機會復出，已做好針對性部署，盡力牽制他與其好拍檔神田夢實之發揮。

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：13.陳冠燊

後衞：4.金旻奎 23.林堂真 5.林遼太 3.崔佑在

中場：16.林衍廷 6.杜國榆 10.林嘉緯

前鋒：7.劉智樂 18.上形洋介 44.神田夢實

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 14.荷西安祖 13.李毅凱 4.立花稜也

中場：6.胡晉銘 10.亞哥斯達 7.保利臣

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 17.張憙延