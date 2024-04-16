安察洛堤父子檔拆夥　細安下季或執教西維爾

皇馬主帥安察洛堤教波功力深厚，跟住佢擔任助教嘅囝囝大衞安察洛堤，自然喺爸爸身上學到唔少嘢，根據皇馬隨隊記者蒙迪爆料，「細安」學有所成，打算下季獨立發展，可能執教另一支西甲球隊西維爾，同老竇打對台。

現年34歲嘅大衞安察洛堤出身於AC米蘭青訓系統，但從未為一隊上陣，僅效力過意大利低組別球隊，而且20歲就掛靴，由2016年開始追隨安察洛堤。「肥安」執教拜仁慕尼黑、拿玻里、愛華頓，皇馬，都由大衞擔任助教。據悉擁有運動科學學位嘅「細安」擅長數據分析，平時為爸爸提供唔少意見，兩父子互補長短。

不過，「細安」唔想一直靠父蔭，上年7月已考取歐洲足協教練牌，為將來做主帥鋪路，準備今夏離開皇馬。由於安察洛堤名氣夠響，據悉西維爾及幾支英超球隊都有意邀請「細安」領軍。

安察洛堤亦為囝囝「助攻」，大讚佢可以成為出色教練：「大衞性格嚴肅，目前負責我哋教練團大部份工作，佢同我有相似執教理念，經驗亦愈來愈豐富，我認為佢有能力成為名帥，佢現時係我嘅助教，話唔定有朝一日，我反過來做佢嘅助教。」球迷下季隨時可以睇到安察洛堤父子喺場上交鋒。