田中鬥莉王：烏茲別克「大」勝響頭炮

烏茲別克不但在2022年U23亞洲盃以主辦國身份取得亞軍，更加在2018年一屆賽事奪冠而回，所以，我認為他們絕對有能力可以再次衝擊冠軍寶座。

我預期烏茲別克今場D組分組賽首戰將會踢得相當積極進取，嘗試以搓傳建立攻勢，兼且會一直保持以攻代守的踢法，務求可以力壓對手。

我相信，其前鋒羅查夫將會是擔任此方面的核心角色，我亦肯定他將可以在前場產生出巨大威脅。

馬來西亞是另一支發展中的亞洲球隊，其國家隊一隊亦於年初的亞洲盃展示出一定的實力，大家絕對不能夠看輕他們。

然而，雖然其U23代表隊的確是在組織層面上進步當中，但我依然覺得，他們陣中缺少了一些能夠以一己之力，改寫戰局的好波之人坐鎮。

其中一位我相當有興趣看到他演出的是森蘇甸。儘管此子只得22歲，不過他自今季加盟日職第3級別聯賽的YSCC橫濱後，經已取得了幾次上陣機會。

大家可以從其他年齡級別的賽事中，看到雙方在實力上的差距。然而，由於烏茲別克是其中一支能劍指冠軍的球隊，故此我預計他們今仗將可輕鬆獲勝，全取3分。

梳洛夫是一位有能力將皮球送進網窩的前鋒，加上他經已為國家隊一隊取得入球，我預期他會在今屆賽事為對方守衞帶來很多問題。

然而，我依然相信雙方的整體實力有很大的差距，我預計沙特阿拉伯今仗可輕鬆獲勝。