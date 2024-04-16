丹恩奴域：蔚山主場先聲奪人

今場亞冠盃4強賽事十分有趣，事關兩屆亞冠盃冠軍蔚山HD將會面對首次打入4強階段的橫濱水手。

蔚山HD首回合先於主場出擊，將希望可以先聲奪人。我認為，他們陣中有球員可以協助球隊取得領先優勢。

其一對閘位球員薜榮宇及李明載於8強賽面對全北汽車時，雙雙都有入球進帳。這兩位球員對蔚山的進攻極之重要，預計他們在今仗將會被指示上前助攻，將皮球傳到禁區內的前鋒隊友。

核心人物李東慶最近於韓職表現得十分好，我認為他有能力於死球攻勢時作出關鍵及精準的傳送，有可能是蔚山的主要進攻武器。同時，我亦相信右翼安原上的速度可以為對方防線製造麻煩。

橫濱水手今仗自來會嚴重受壓，換言之，一對中場拍檔渡邊皓太及喜田拓也的角色舉足輕重，他們二人1需要負責破壞對方的攻勢，以及保護球隊的防線。

我認為，由荷西艾爾巴、恩馬菲奧斯及首席射手安達臣盧比斯組成的巴西進攻鐵三角，所發動的反擊攻勢，看來能為球隊在前線產生最大的威脅。

如果蔚山一對左右二閘上了前場助攻而未能趕及回防的話，翼鋒荷西艾爾巴及恩馬菲奧斯將會以速度發動反擊，安達臣盧比斯更是今屆亞冠盃其中一位把握力最好的射手，16強及8強兩回合都有入球進帳。

今場賽事將會相當精彩及多個入球出現，雖然橫濱水手陣中有一些進攻好手能夠為蔚山HD帶來傷害，但由於今仗蔚山HD主場出擊，我預計主隊最終可以獲勝，先拔頭籌。