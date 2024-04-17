巴塞自爆！麥巴比率PSG絕地反勝入4強

周三(17日)凌晨歐聯8強次回合，上演驚天逆轉好戲。巴塞隆拿主場出擊大好形勢下，離奇「自爆」送出1張紅牌同1個12碼，令巴黎聖日耳門(PSG)得以絕地反撲，連入4球反勝4比1，兩回合合計贏6比4殺入4強。PSG晉級後將會對德甲嘅多蒙特，爭奪決賽資格。

巴塞首回合作客贏3比2，今仗返主場有個極佳開局，拉芬夏比洛尼12分鐘接應耶馬傳中近門射入，總比數領先2球。巴塞大好形勢下崩潰，序幕出現喺29分鐘，朗奴阿拿奧祖禁區邊將單刀嘅巴高拿拉跌，被球證出示紅牌趕走；踢多個嘅PSG喺40分鐘即由奧士文尼迪比利勁射破網。

換邊後PSG繼續狂攻，域天拿54分鐘遠射得手反超前2比1，總比數追和4比4；7分鐘後巴塞再有致命失誤，祖奧簡斯路禁區內魯莽踢跌麥巴比輸12碼，麥巴比親自操刀射入反勝1球(總比數5比4)。巴塞尾段盡地一煲搶攻，更被PSG反擊由麥巴比再入1球，落得出局命運。

巴塞教練沙維喺4比4(總比數)嗰陣，因投訴過激兼踢爛廣告板被逐，佢賽後將出局歸咎於球證執法：「我好嬲，紅牌之前我哋踢得好好，呢張紅牌太嚴厲，我哋全季努力就因為球證誤判而結束，我同球證講佢嘅表現係恥辱同災難，我唔鍾意講球證，但今次唔可以再唔出聲。」