希亞路：拜仁靠哈利卡尼入球拆「廠」

上周二的8強首回合極具娛樂性，阿仙奴及拜仁慕尼黑都有機會獲勝，但我認為和局是一個合理的賽果，換言之，拜仁慕尼黑返主場進行次回合，賽前亦稍稍被睇高一點。

我感到拜仁是近期更有能力為阿仙奴防線帶來麻煩的球隊，其中利萊辛尼的速度以及直接踢法曾幾次為兵工廠帶來傷害。有見及此，威廉沙列巴及加比爾馬加希斯需要在8強次回合，交出更好的表現。

考慮到哈利卡尼將希望可以再次在熱刺死敵身上取得入球，換句話說今仗他定必戰意十足。這場8強次回合拜仁將於主場出擊，我預期他會在現正處於一個高水平狀態的穆斯亞拿及利萊辛尼的協助下，獲得一定數量的入球機會。

跟拜仁的情況差不多，阿仙奴的前線擁有相當高的速度，布卡約沙卡於首回合取得入球後，我認為他今仗會是球隊的最危險人物，加上拜仁的高速左閘艾方素戴維斯停賽，布卡約沙卡很大機會會在此邊路位置取得優勢。

如果兵工廠想有效地發動反擊攻勢的話，他們就需要快速及準確地作出攻守轉換，馬田奧迪加特在此方面的表現將會相當重要。他向前線作出的致命傳送，有可能成為撕破拜仁防線的關鍵。

然而，由於阿仙奴同時亦要爭奪英超冠軍，相反拜仁慕尼黑在德甲爭標無望(利華古遜於周日宣佈封王)，所以今仗或許對拜仁來說稍為更加重要。我預計他們可以於主場贏波，成功晉級4強。