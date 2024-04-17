夢幻隊第12人揭盅　李安納入奧運爭男籃金牌

巴黎奧運美國籃球夢幻隊完整12人名單已塵埃落定，據美媒報道指，快艇隊球星李安納（Kawhi Leonard）取得最後一個席位，連同早前公佈的11人豪華陣容，將由勇士隊教練領軍「夢幻隊」衝擊奧運五連霸。

32嵗的李安納將首次出戰奧運，他本賽季常規賽出戰68場，自2016至2017年以來新高，平均上場時間34.3分鐘，場均可得23.7分、6.1個籃板、3.6次助攻及1.6次搶斷，整體投籃命中率更是職業生涯新高的52.5%，明顯具備比賽影響力，惟因膝蓋酸痛缺席常規賽的最後八場，他的比賽狀態需在於的季後賽及訓練營調回正軌。

此外，36嵗的勇士隊球星居里也是首次參戰奧運，連同「大帝」勒邦占士及杜蘭特，將會是他們的奧運最後探戈。即將年滿40嵗的占士將是生涯第四度參加奧運，歷年取得兩金一銅戰績；而杜蘭特則手握三面金牌，並於奧運比賽上累積取得435分，為奧運史上得分最高球員，將挑戰成為歷史第一位取得4面奧運男籃金牌的球員。

美國男籃在巴黎奧運處於C組，將與蘇丹、波多黎各及由祖傑（Nikola Jokic）帶領的塞爾維亞對戰爭出線，有多次國際賽經驗及4座NBA總冠軍的美國隊教練卡爾（Steve Kerr）曾公開表示：「相當期待美國隊在巴黎奧運面臨的挑戰。」另外，美國男籃將於7月在拉斯維加斯展開磨合訓練營及訓練賽，並將於7月28日進行首場比賽。