湖人贏附加賽鎖定西岸第7　勇士無緣季後賽

美國職業籃球聯賽NBA於周三（17日）進行附加賽賽程，洛杉磯湖人以110比106擊敗新奧爾良塘鵝成西岸第七種子，首輪將硬撼衛冕總冠軍的丹佛金塊。同日金州勇士以94比118不敵「老對手」薩克拉門托帝王無緣季後賽，將由帝王與塘鵝於周六（20日）上演「生死戰」，勝者鎖定西區第八種子席位。

湖人時隔三日於附加賽再戰塘鵝，準名人堂球星「大帝」勒邦占士以23分9籃板9助攻的高效數據帶隊取下關鍵一勝，而迪安捷奴羅素及安東尼戴維斯分別亦交出21分6助攻及20分15籃板；至於塘鵝則由威廉臣轟下40分11籃板。湖人此役後成為西岸第七種子躋身季後賽，首輪將硬撼上届總冠軍的金塊。

湖人教練哈姆賽後表示球隊全力以赴取下季後賽席位，對於即將於首輪面對金塊，他坦言：「對金塊當然是重大的挑戰，球隊會盡所能應戰，對球隊晉級保持樂觀。」事實上，湖人對上金塊已經吞下8連敗，包括上屆西岸決賽時被後者掃橫以0比4淘汰出局。

至於勇士爭入今季季後賽夢碎，作客以 94比118不敵帝王，即仗史提芬居里取得22分，但奇利湯臣10投0中，令球隊最終大敗而回。