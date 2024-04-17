希亞路：皇馬訪曼城隨或要加時分勝負

皇家馬德里及曼城的8強首回合對碰，向大家展示出歐聯多方面的美好。球賽精彩萬分，雙方攻入令人讚不絕口的世界波，我預期今仗於曼市舉行的次回合，同樣引人入勝。

由於作客入球優惠經已被廢除，換言之首回合和局收場，對皇家馬德里來說並不是一個很差的成績。皇馬是歐聯專家，所以壓力將會落在衛冕冠軍及主隊曼城身上。

曼城幾可肯定會取得大部份的控球權，但皇馬教練安察洛堤會指示他的球員要保持冷靜，以及嘗試迫使對手退到一些較沒有威脅的區域。在前場能否阻止對方第一時間作出互傳，將會成為勝負關鍵。

菲爾科頓如今正處於個人球員生涯的最高狀態，大家都看到他的入球了吧！他能夠於遠距離取得致命入球，故我視他為曼城的核心球員，我亦相信奇雲迪布尼將會重返正選行列。

當然，艾寧夏蘭特絕對是一個危險人物，但魯迪格在8強首回合成功凍結了他，如果能夠截斷他的供應的話，一般來說，他就不會在場上參與球隊太多攻勢。

皇馬能夠於反擊攻勢時為曼城帶來傷害，事關雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯於左路的速度及互換位置產生巨大威脅。有見及此，門將盧連的快速及準確傳送將會十分重要。

至於在創造力方面，費達歷高華維迪的傳送將會成為關鍵，我預期祖迪比寧咸會在今場8強次回合大戰中肩負重任，並於在自己的祖國球迷面前交出高水平表現。

由於雙方都擁有多位世界級球員坐鎮，我認為大家將會看到曼城及皇馬大踢進攻足球，亦會有多個入球出現。我希望及相信，皇家馬德里能夠晉級，不過我認為他們需要進入加時賽，才能夠擊敗曼城。